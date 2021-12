Mai puțini spectatori la concertul tradiţional de Anul Nou de la Viena In acest an, vor asista la concertul traditional de Anul Nou de la Viena doar 1.000 de persoane, masura fiind luata pentru prevenirea raspandirii noii variante Omicron a coronavirusului, informeaza agentia DPA. Restul de 700 de persoane care aveau bilete și nu vor putea sa mai asiste la concert, vor primi in schimb locuri rezervate la urmatorul concert, de pe 1 ianuarie 2023, a anuntat, luni, Filarmonica din Viena. Decizia a fost luata in contextul in care noile reglementari privind desfasurarea evenimentelor, anuntate de guvernul austriac saptamana trecuta pentru limitarea raspandirii noii variante… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

