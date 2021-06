In judetul Brasov, in luna aprilie 2021 rata somajului a fost de 2,3%, cu 0,2% mai mica fata de luna anterioara. Rata somajului la barbati in luna aprilie 2021 a fost de 2,1%, cu 0,5% mai mica decat la femei. Potrivit datelor Direcției Judeene de Statistica Brașov, pe sexe, rata șomajului la femei a depașit-o cu 0,5 puncte procentuale pe cea a barbatilor (valorile respective fiind 2,1% in cazul persoanelor de sex masculin și 2,6% in cazul celor de sex feminin). Numarul șomerilor estimat pentru luna aprilie 2021 a fost de 6.148 persoane, in scadere fața de luna precedenta cu 403 persoane, si…