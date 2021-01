Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ patru din zece romani reusesc sa faca economii (39%) in perioada pandemiei, in conditiile in care, inainte de pandemie, intr-o luna obisnuita, doua treimi dintre respondenti (68%) reuseau sa economiseasca, releva un studiu realizat de Institutul Roman pentru Evaluare si Strategie (IRES),…

- Emisiunea “Show și-așa!”, prezentata de Mirela Vaida, Liviu Varciu și Andrei Ștefanescu, care a dat startul petrecerii de Revelion, la Antena 1, difuzata in intervalul orar 19:54 – 22.02, a fost lider incontestabil de audiența pe toate segmentele de public.

- Situația in contextul pandemic nu e deloc mai buna in anumite zone ale lumii, cu toate ca medici de peste tot au inceput sa aduca in prim-plan vaccinul. Sute de mii de romani sunt tematori cu privire la al treilea val al virusului. Detalii despre cifrele inregistrate ieri care i-au șocat pe specialiști.…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca a facilitat, luni, revenirea din Arabia Saudita in tara a 29 de cetațeni romani, dar și a 83 de cetațeni straini care iși vor continua calatoria catre...

- Potrivit Digi24, datele furnizate de aparatura de masurare a calitații aerului arata ca, in noaptea de Ajun, zona de nord a Bucureștiului a fost una dintre cele mai poluate de pe pamant. Mai exact, potrivit sursei citate, in Otopeni, poluarea a atins cote mai mari decat in Bangladesh, care este cea…