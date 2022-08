Mai puțini bugetari pe bani mai mulți: angajații la stat primesc 2 miliarde în plus Blocarea angajarilor in instituțiile publice nu duce și la o diminuare a cheltuielilor facute in acest domeniu. Drept dovada, Guvernul propune in Ordonanța cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2022 o suplimentare a fondurilor destinate salariilor cu aproape 2 miliarde de lei. La mijlocul lunii iunie, Guvernul aproba, prin ordonanta de urgenta, suspendarea ocuparii prin concurs sau examen, incepand cu data de 1 iulie si pana la 31 decembrie 2022, a posturilor vacante sau temporar vacante din institutiile si autoritatile publice centrale si locale, cu exceptia posturilor unice. Doar… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

