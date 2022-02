Stiri pe aceeasi tema

- Marele val cu numarul cinci incepe sa se fasaie intr-un anonimat aproape total. E drept, la asta au contribuit, trebuie sa recunoaștem, și schimbarile de paradigma ale Ministerului Sanatații, care a pus, dupa remanierea guvernamentala, batista pe țambal. Ca, altfel deja eram intr-un alt lockdown perfect…

- Contrar așteptarilor, anul trecut pandemia cu coronavirus pare sa nu fi afectat mediul de afaceri atata de mult dupa cum se anticipa. Dimpotriva, in 2021, in județul Bacau economia a avut o evoluție pozitiva, daca e sa judecam dupa numarul operatorilor economici și al angajaților, inscriși in programul…

- Vurtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) zice ca coruptu’ poate fi bagat la beci cu incalcarea legii daca in acest fel se evita crearea unui risc sistematic de impunitate și ca Curtea Constituționala a Romaniei n-are voie sa se amestece. E vorba de celebrele cazuri de completuri „dirijate” sa judece…

- Ieri a avut loc ședința extraordinara a Consiliului Local Onești, ședința in care consilierii locali au aprobat alocarea sumei de 300.000 lei pentru a remedia pagubele cauzate de incendiul din data de 1 Decembrie, locuințelor din imobilul situat in strada Republicii 64. „Vreau sa mulțumesc tuturor consilierilor…

- Actualului (și fostului) ministru al invațamantului i-au trebuit cinci luni (trei sa se gandeasca și doua sa faca ceva), pentru a face rost de testele invazive anticovid la elevi. O mai mare bulibașeala ca in acest minister nu am vazut de mult intr-un guvern. Rad preșcolarii și școlarii de ei, ce sa…

- Comparativ cu inceputul anului, rata șomajului in județul Bacau a scazut, deși era de așteptat ca, din cauza pandemiei, acest indicator sa tot creasca. Nu s-a intamplat așa, incat in octombrie rata șomajului a ajuns la 5,37 șomeri la 100 persoane ocupate, fața de 5,59, cat a fost la 31 ianuarie 2021.…

- Ieri, județul Bacau a inregistrat o rata de incidența cumulata la 14 zile (RIC) de 2,75 la mie ( fața de 2,97 la mie, marți), iar municipiul Bacau avea RIC 3,50 la mie (fața de 3,74 la mie, marți). Moineștiul avea ieri RIC 4,14 la mie (fața de 4,35 la mie), Oneștiul inregistra 3,11 la […] Articolul…

- Contractul cu Poșta Romana pentru plata taxelor și impozitelor locale se incheie intrucat s-a atins limita maxima de 135.060 de lei, anunța primarul Bacaului. Pentru acest serviciu de incasare a impozitelor etc., Poșta Romana percepe un comision de 1 % calculat la valoarea sumelor incasate, dar nu mai…