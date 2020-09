Mai puţine vedete şi măşti de protecţie: Veneţia deschide festivalul de film în vreme de pandemie Venetia gazduieste primul festival de film major de la declansarea pandemiei cu noul coronavirus, iar organizatorii au trebuit sa se adapteze la circumstante neobisnuite, transmite marti DPA.



Evenimentul cinematografic ce se desfasoara in laguna va fi mai putin stralucitor in acest an pentru ca prezenta de la Hollywood este mult redusa, proiectiile se vor face cu respectarea distantarii fizice pentru spectatori, iar mastile vor fi purtate in incinte.



Un purtator de cuvant a declarat ca obisnuitele petreceri organizate cu ocazia deschiderii si respectiv inchiderii festivalului… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Peturile, hartiile sau dozele de bere nu mai sunt „pe val” daca esti turist si vrei sa dai o tura pe Tampa, unde e musai sa arati – in natura – ca ai trecut si tu. Ca asa ai invatat in cei 7 ani (lipsa) de acasa. Acum, turistii de pandemie tin sa-si lase urma… cu masti. „Masca de protectie,…

- Pandemia a ținut in casa luni de zile pe toata lumea, fie ca sunt oameni obișnuiți sau vedete. Iata ca va prezenta in continuare cum ar arata cateva vedete precum Tom Cruise, J.Lo. Nicole Kidman și altele daca ar fi stat in casa și ar fi mancat fara sa se gandeasca la consecințe. Danny Evans,... Read…

- Inca un județ impune obligativitatea purtarii maștii de protecție in aer liber. Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Sibiu a decis ca aceasta masura sa intre in vigoare de...

- Purtarea maștii de protecție in spațiile publice deschise a devenit obligatorie in mai multe județe din Romania, dupa ce bilanțul noilor cazuri de coronavirus a crescut ingrijorator de la o zi la alta. Fiecare Comitet Județean de Urgența decide cand și unde va institui aceasta masura, la propunerea…

- Dintre cei 86.263 de copii care au unul sau ambii parinți plecați sa munceasca in afara țarii, 3.500 se afla intr-o situație suplimentara de vulnerabilizare, in sistemul de protecție speciala.

- Sunt obișnuite sa fie mereu in centrul atenției sau in lumina reflectoarelor și sunt atente sa arate de fiecare data impecabil. Dar sunt și momente cand sunt surprinse in ipostaze mai puțin obișnuite sau pur și simplu aleg sa se fotografieze fara machiaj și sa posteze pe rețelele de socializare. Puțini…

- Ce maști de protecție poarta marile vedete Purtarea maștilor de protecție este o necesitate in aceasta perioada, dar a devenit parca și un soi de trend. Trend pe care il urmeaza chiar și marile vedete de la Hollywood. Unele opteaza pentru maști clasice, cumparate din farmacii, care ii feresc de riscul…