Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis va participa, incepand din 20 februarie, la reuniunea extraordinara a Consiliului European de la Bruxelles, unde se va discuta despre Cadrul Financiar Multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2021-2027 si se va incerca obtinerea unui acord intre statele membre privind…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, va participa, incepand cu data de 20 februarie a.c., la reuniunea extraordinara a Consiliului European de la Bruxelles, Regatul Belgiei.Subiectul aflat pe agenda de discuții este cel referitor la Cadrul Financiar Multianual al Uniunii Europene pentru…

- Liderii statelor UE si ai institutiilor europene au inceput saptamana aceasta o serie de intalniri maraton in preludiul celei mai grele sarcini a blocului comunitar in acest an, respectiv stabilirea cadrului financiar multianual pentru perioada 2021-2027, care in opinia multora este cel mai tangibil…

- Presedintele Klaus Iohannis va avea vineri, la Bruxelles, o intalnire cu presedintele Consiliului European, Charles Michel. Potrivit Administratiei Prezidentiale, agenda acestei reuniuni este dedicata...

- Forta nu rezida intr-o "splendida izolare, ci in uniunea noastra unica", a atras atentia vineri presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, cu cateva ore inainte de iesirea istorica a Marii Britanii din Uniunea Europeana, la ora 23:00 GMT, relateaza agentiile internationale de presa.…

- „Trei zile și o armata de oameni ” pentru sezonul reducerilor... Vizita Prim-ministrului Ludovic Orban la Bruxelles s-a dovedit a fi o mare dezamagire, a constatat fostul ministru al afacerilor europene, Victor Negrescu. “Romania nu a obținut nimic din vizita lui Ludovic Orban la Bruxelles. Despre Schengen…

- Vizita Prim-ministrului Ludovic Orban la Bruxelles s-a dovedit a fi o mare dezamagire, spune fostul ministru al afacerilor europene, Victor Negrescu.“Romania nu a obținut nimic din vizita lui Ludovic Orban la Bruxelles. Despre Schengen doar declarații generale, MCV a fost discutat superficial,…

- Premierul Ludovic Orban a discutat, marți, cu Michel Barnier, negociatorul șef al UE privind Brexit, ambii fiind de acord ca protejarea drepturilor cetațenilor este o prioritate in ceea ce privește viitorul parteneriat al Uniunii cu Marea Britanie."Am fost de acord cu negociatorul șef al UE,…