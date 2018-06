Mai putine parti, mai putini angajati: dezvoltarea masinilor electrice va duce la scaderea numarului de angajati din industria auto

Stiri pe aceeasi tema

- O echipa de cercetatori din China a izolat un compus natural din ciupercile Ganoderma, utilizate in mod obisnuit in medicina chineza, care suprima dezvoltarea tumorilor, informeaza miercuri agentia Xinhua. Compusul natural GL22 inhiba in mod semnificativ dezvoltarea celulelor canceroase in cazul tumorilor…

- ​In UE peste 2,5 milioane de oameni lucreaza in producția de automobile și componente auto, Germania avand peste 850.000 de angajați și Franța, peste 200.000. Cehia și Slovacia au cei mai mulți angajați in industria auto, raportat la populația totala, iar Romania este pe cinci. Cipru, Grecia și Danemarca…

- Aproximativ 75.000 de angajați și-ar putea pierde locurile de munca in industria auto germana pana in 2030 daca se vor indeplini previziunile care arata ca atunci, in parcul auto german mașinile electrice vor reprezenta 25%, iar cele hibride, 15%, arata un studiu al Institutului Frauenhofer, citat de…

- Revista germana Wirtschaftswoche a relatat joi ca presedintele american Donald Trump i-ar fi spus luna trecuta presedintelui francez Emmanuel Macron ca ar vrea sa blocheze accesul producatorilor germani de automobile de lux pe piata din Statele Unite, transmite Reuters.Citeste si: SOCANT Un…

- Dupa ce a curtat BMW si Mercedes-Benz si a fost refuzata, compania Apple va incerca sa dezvolte masini autonome cu producatorul Volkswagen, potrivit CNBC. In ultimii ani, Apple a incercat sa incheie parteneriate cu producatorii de lux BMW si Mercedes-Benz, pentru a dezvolta impreuna cu acestia…

- Romanii au preferinte clare in ceea ce priveste masinile pe care le cumpara – se indreapta aproape total spre Germania, achizitionand din Autovit.ro, cea mai mare platforma online de tranzactii auto din Romania, in special Volkswagen, BMW si...

- Industria auto germana trebuie sa investeasca semnificativ in dezvoltarea masinilor electrice si a facilitatilor de productie pentru baterii in Europa, pentru a face fata concurentei pe plan global, a afirmat ministrul Economiei, Peter Altmaier, intr-un interviu aparut in publicatia Bild. Producătorii…

