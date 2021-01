Mai puține insolvențe, anul trecut, dar cu impact mai mare în economie. Cele mai afectate domenii ​Facilitațile fiscale și închiderea tribunalelor în pandemie au facut sa scada cu 42% numarul companiilor de impact care au accesat insolvența (de la 139 în 2019 la 80 în 2020), conform unei analize facute de o companie de insolvența Cu toate acestea, impactul economic al proiectelor de insolvența și restructurarea au fost în creștere: valoarea activelor acestor companii este de 1,5 miliarde de euro, cu 28% mai mare decât în anul 2019, iar numarul total de locuri de munca afectate este de 11.717.Citește continuarea pe StartupCafe.ro

