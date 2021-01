Stiri pe aceeasi tema

- Nivelul de stres s-a dublat in timpul pandemiei de coronavirus pentru unul din patru angajati romani, iar 30% dintre ei au ajuns deja la epuizare, potrivit unui comunicat al BestJobs, remis, ieri, AGERPRES. Astfel, peste 70% dintre angajatii romani care au participat la un sondaj efectuat de platforma…

- Probabil mulți dintre noi avem prieteni sau cunoștințe care și-au achiziționat un animal de companie odata cu izolarea impusa de pandemia de coronavirus. Reuters arata ca pandemia de Covid-19 a dus la o creștere a cererii pentru animalele de companie. American Pet Products Association, trei sferturi…

- Circuitul comercial al caviarului francez, la fel ca in cazul altor preparate de lux, a fost grav afectat de criza sanitara, insa producatorii sai isi pun mari sperante in cele mai noi descoperiri din domeniul geneticii pentru optimizarea fermelor de sturioni, informeaza AFP, potrivit Agerpres.…

- S-a intamplat in județul Timiș, care devenise un adevarat magnet pentru cei care doreau sa beneficieze fara drept de indemnizație de handicap, cu ajutorul unui șef de serviciu din cadrul Direcției Generale de Asistența și Protecție Sociala (DGASPC) a județului. Șeful Serviciului Evidenta Drepturi…

- Pandemia de coronavirus i-a facut pe superbogatii din intreaga lume si mai bogati, potrivit unui studiu realizat de firma de consultanta PwC si marea banca elvetiana UBS si citat miercuri de dpa, conform agerpres.ro. La sfarsitul lunii iulie, activele totale ale celor peste 2.000 de miliardari ai…

- Pandemia de Covid-19 este in ziua cea mai neagra. Au fost inregistrate 73 de decese in Romania, in doar 24 de ore. Cinci dintre acestea au avut loc in județul Timiș. Sunt peste 2.100 de cazuri noi in Romania și 82 in Timiș!