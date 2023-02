Mai puține drumuri la ghișee, prin digitalizarea serviciilor oferite Primaria Piatra-Neamț a creat o noua platforma pentru accesarea unei game largi de servicii care pana pana acum puteau fi accesate doar prin prezența fizica, la ghișee. Platforma pspo.primariapn.ro ofera 33 de servicii publice, la un click distanța, printre care: eliberare certificate de urbanism și autorizații de construire și desființare, sesizari, petiții, informații de interes public etc. Pentru a beneficia de aceste servicii este suficienta simpla creare a unui cont pe platforma. „Timpul este o resursa importanta, de aceea trebuie gestionat cat mai eficient. Noua platforma creata face parte… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

Sursa articol si foto: mesagerulneamt.ro

