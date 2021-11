Stiri pe aceeasi tema

- In cursul zilei de astazi, in spitalele din județ sunt internate 441 de persoane diagnosticate cu Covid. Potrivit Prefecturii Suceava, la nivelul județului, in ultimele 24 de ore au fost internate 22 persoane suspecte de infecție cu Covid – 19, in același interval de timp fiind externate 21 persoane.…

- Numarul pacientilor bolnavi de Covid internati in spitalele din judet a scazut usor in ultimele 24 de ore. Potrivit Prefecturii Suceava, in cursul zilei de astazi, totalul persoanelor internate și diagnosticate cu Covid-19 la nivelul județului este de 619 iar numarul persoanelor suspecte de Covid-19…

- Prefectura Suceava a transmis ca astazi, conform datelor centralizate de catre Direcția de Sanatate Publica, la nivelul județului se inregistreaza un numar de 25360 de persoane declarate vindecate de coronavirus. La nivelul județului, in ultimele 24 de ore au fost internate 60 persoane suspecte de infecție…

- Doar 5 paturi libere la ATI in toata țara. Pe secțiile de terapie intensiva sunt 1.320 de pacienți Autoritațile sanitare din Romania anunța ca in data de 29 septembrie 2021, conform datelor existente in aplicația alerte.ms, la nivel național exista 1374 de paturi de ATI destinate pacienților COVID-19.…

- Un numar de 7.676 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, fiind efectuate peste 67.000 de teste, a informat, sambata, Grupul de Comunicare Strategica.

- Numarul de persoane care se afla in secțiile de ATI COVID-19 crește la fel de mult ca rata de infectare. Datele de astazi ale Grupului de Comunicare Strategica arata ca 849 de pacienți se afla in secțiile de terapie intensiva, punand o presiune crescanda asupra capacitații acestora. In total, un numar…

- In ultimele 24 de ore s-au inregistrat peste 2.500 de noi cazuri, iar in unele judete rata de incidenta se apropie de doi la mie. Cifrele s-ar putea dubla pana la sfarsitul saptamanii viitoare, spun specialistii.

- Astazi dimineața, in spitalele sucevene erau internate 162 de persoane diagnosticate cu COVID și 18 suspecte de infecția cu noul coronavirus. Din totalul celor 586 pacienți internați in Spitalul Județean de Urgența „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, 96 pacienți sunt diagnosticați cu Covid-19, 10 pacienți sunt…