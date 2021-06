Stiri pe aceeasi tema

- Au fost finalizate lucrarile de reparații cu mixtura asfaltica executate de Secția Producție a DRDP Timișoara intre Holdea și Coșevița, pe DN 68A. Șoseaua a fost asfaltata pe o lungime de aproximativ patru kilometri și a inceput executarea marcajelor rutiere. Utilajele și drumarii se vor muta, astazi,…

- Din cauza intreruperea autostrazii A1 pe o porțiune de aproximativ 16 kilometri (lotul 2, aflat in blocaj de mai mulți ani), intre localitațile Margina (Timiș) și Holdea (Hunedoara), o porțiune din DN68A a a devenit coșmarul șoferilor care calatoresc dinspre frontiera de vest spre capitala estul Romaniei.…

- DRDP Timișoara informeaza ca, incepand cu data de 10 mai, se restricționeaza circulatia vehiculelor rutiere cu masa totala maxima autorizata mai mare de 7,5 tone, cu excepția transportului de persoane și animale vii. Masura va intra in vigoare pe sectorul DN 68A (E673), Margina – Holdea și va fi valabila…

- Calvarul celor care trebuie sa tranziteze DN 68A, acolo unde este o bucata lipsa din autostrada A1, s-a incheiat parțial. Lucrarile de reparații pe suprafețe intinse, in zona localitații Margina, au fost finalizate marți, transmite DRDP Timișoara. Se mai lucreaza intre Coșava și Coșevița, pana joi,…

- Pe Coșevița se lucreaza, constructorul a pornit din aceasta saptamana investiția pentru reabilitarea drumului național care asigura legatura intre cele doua tronsoane din A1 finalizate, de la Margina la Holdea. Circulația rutiera va fi ingreunata pe DN68A, primele intervenții s-au efectuat la Coșava,…