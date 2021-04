Stiri pe aceeasi tema

- Majoritatea PNL-USR a boicotat, astazi, ședința extraordinara a Consiliului Local in care trebuiau aprobați banii pentru continuarea lucrarilor la investițiile din Focșani. In lipsa majoritații consilierilor locali PNL-USR, nu a fost indeplinit cvorumul legal pentru desfașurarea ședinței. Primarul Cristi…

- Primarul Cristi Misaila i-a cerut președintelui PNL, Ludovic Orban, sa intervina pentru a debloca situația de la Consiliul Local Focșani, unde majoritatea PNL-USR a blocat banii pentru proiectele de investiții aflate in derulare in municipiu. Intervenția primarului muncipiului a avut loc la ședința…

- Ana Maria Dimitriu (viceprimar PNL) și Alexandra Tataru (viceprimar USR-PLUS), precum și consilierele liberale Alina Ramona Drumea și Livia Silvia Marcu trebuie sa raspunda in fața Agenției Naționale de Integritate (ANI) cu privire la acuzația de conflict de interese administrativ. Consilierul local…

- Primarul Cristi Misaila vrea sa inițieze un referendum pentru dizolvarea Consiliului Local din cauza blocarii tuturor proiectelor de investiții de catre majoritatea PNL-USR. In aceasta dimineața, consilierii PNL – USR nu au catadicsit nici macar sa fie prezenți online la ședința Consiliului Local unde…

- Liberalii și useriștii din Consiliul Local Focșani au blocat toate proiectele de investiții din municipiu, fie ca este vorba de proiectele cu fonduri europene sau din bugetul propriu al municipiului. Ședința de ieri a Consiliului Local a fost un spectacol de circ ieftin facut de consilierii PNL și USR-PLUS…

- Culmea penibilului in ședința din aceasta seara, care este inca in desfașurare la ora 22.00, a fost atinsa de consilierii PNL și USR-PLUS la votarea celor doi viceprimari. Inițial toata lumea era in armonie, cu gura pana la urechi. Doar ca la prezentarea propunerilor au fost trei nume lansate in competiție,…