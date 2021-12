Stiri pe aceeasi tema

- Eliberarea documentelor pentru cetațenii straini și europeni se modifica de la 1 ianuarie 2022: NU mai sunt necesare copii ale unor documente, la solicitarea acordarii sau prelungirii dreptului de sedere sau de rezidenta sau emiterea avizului de angajare.Incepand cu data de 1 ianuarie 2022, structurile…

- Romania’s new Agriculture Minister Adrian Chesnoiu said he will try to find a way to include some agriculture projects in the National Recovery and Resilience Plan (NRRP), according to Euractiv. ”We will try to see how we can optimise the plan,” Chesnoiu said in an interview with the Agerpres. Chesnoiu…

- Cetațenii care intra in Romania nu vor mai fi nevoiți sa completeze declarația epidemiologica, verificata pana acum la punctele de trecere a frontierei, incepand de luni, intrucat toate datele din declarația epidemiologica se regasesc in formularul digital de intrare in țara, a anunțat, sambata, GCS.…

- Camioane incarcate cu teste de saliva au plecat in cursul nopții de duminica spre luni catre inspectoratele școlare din țara, a anunțat, luni dimineața, Departamentul pentru Situații de Urgența. Inspectoratul General pentru Situații de Urgența (IGSU) a facut in cursul nopții de duminica spre luni recepția…

- Thailanda a adaugat 17 noi țari pe lista statelor ale caror cetațeni complet vaccinați pot vizita statul asiatic fara a mai fi nevoiți sa stea in carantina, iar Romania se afla pe aceasta lista, scrie Bangkok Post. Autoritațile spera la o revigorare a turismului, care se apropie de varful sezonului…

- Romania’s opposition Social Democrats haven’t decided whether to back a government proposed by Prime Minister-Designate Nicolae Ciuca after a first round of talks revealed outstanding differences between the two parties, according to Bloomberg. “The Social Democrats, who control the most seats in parliament,…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) a adoptat, vineri, prin hotarare, lista restricțiilor pe care le propune spre a fi aplicate in urmatoarele 30 de zile, pe intreg teritoriul Romaniei, pentru combaterea pandemiei de Covid-19. Hotararea CNSU va fi inaintata Guvernului interimar care…

- Peste 4.500.000 de certificate digitale verzi COVID-19 au fost generate in Romania pana in prezent, a anunțat, miercuri, Andrei Baciu, secretar de stat in Ministerul Sanatații. 94,82% dintre aceste certificate au fost eliberate pentru a atesta vaccinarea, a precizat Andrei Baciu. Eliberarea certificatelor…