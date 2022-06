Stiri pe aceeasi tema

La doua luni dupa ce a avertizat ca Beijingul pare pregatit sa ajute Rusia in razboiul din Ucraina, inalți oficiali americani spun ca nu au observat sprijinul militar și economic al Chinei, o evoluție binevenita in relația tensionata dintre SUA și China, scrie Reuters.

Avionul „Doomsday", care ii aparține lui Putin și care ii permite sa continue sa conduca Rusia daca izbucnește un razboi nuclear, a fost vazut zburand in apropiere de Moscova. Rusia spune ca acesta va fi prezentat la parada de Ziua Victoriei, pe 9 mai, dar nu a mai fost folosit din 2010.

Rusia intentioneaza sa desfasoare prima unitate militara inarmata cu rachete Sarmat cu capabilitati nucleare nu mai tarziu decat in aceasta toamna, a declarat sambata Dmitri Rogozin, seful agentiei spatiale ruse Roscosmos, citat de agentia de stiri TASS, informeaza Reuters, potrivit Agerpres.

Principalul opozant al Kremlinului, Aleksei Navalnii, aflat in prezent in inchisoare, a lansat din nou un apel, pentru duminica, la organizarea unor proteste impotriva razboiului din Ucraina, la Moscova si in alte orase din Rusia, informeaza Reuters și Agerpres.

Brown-Forman Corp., producatorul whisky-ului Jack Daniel, a decis sa suspende activitațile comerciale din Rusia.

Furnizorul de informatii financiare S&P Global Inc a anuntat miercuri ca-si suspenda operatiunile comerciale in Rusia, alaturandu-se altor companii globale care isi reduc semnificativ legaturile cu Moscova, in urma invadarii Ucrainei, transmite Reuters.

Compania Coca-Cola a anuntat, marti, ca isi suspenda operatiunile in Rusia, o decizie similara fiind luata si de cei de la Pepsi, relateaza BBC.

Grupurile Prada si Puma au anuntat, sambata, ca suspenda toate vanzarile si operatiunile comerciale din Rusia, ca urmare a invadarii Ucrainei, transmite Reuters preluat de news.ro