- Aproape 62% dintre elevii claselor liceale terminale din judetul Covasna au promovat Bacalaureatul, procentul fiind cu 0,83% mai mare fata de cel inregistrat de absolventii anului trecut. Potrivit unui comunicat de presa postat luni pe site-ul Inspectoratului Scolar Judetean (ISJ) Covasna, rata de promovare…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca traficul este oprit pe DN 11 Brasov – Targu Secuiesc, dupa ce doua autoturisme au intrat in coliziune frontala in zona localitatii Santionlunca, judetul Covasna. Patru persoane au fost ranite in urma accidentului. Circulatia…

- El are muscaturi si zgarieturi pe umeri, pe spate, pe abdomen si la cap, dar se afla in stare stabila – a declarat managerul Spitalului Judetean de Urgenta, Andras Nagy Robert. Incidentul s-a petrecut intre Sfantu Gheorghe si statiunea Sugas Bai – a precizat primarul municipiului, Antal Arpad si i-a…

- Este vorba de situatii in care castigatorii scrutinului din toamna anului trecut fie au decedat, fie au optat pentru functia de parlamentar, fie au avut probleme legale. Intre localitatile unde alegatorii sunt chemati la urne se numara Șinca Noua din județul Brașov și Ozun din județul Covasna. Alegatorii…

- Pana astazi, 7 iunie, in județul Mureș au fost confirmate 23.925 cazuri de persoane infectate cu virusul SARS-CoV-2. Fața de ziua precedenta nu a fost inregistrat niciun caz de infecție cu coronavirus. Potrivit informațiilor DSP Mureș, la aceasta data sunt internate 110 de persoane cu test pozitiv in…

- Mai puțin de jumatate din personalul medical din județul Buzau s-a vaccinat anti-COVID pana la inceputul acestei luni. Potrivit unui studiu realizat de deputatul Emanuel Ungureanu, cel mai mic procent de imunizare se inregistreaza la DSP. Parlamentarul Emanuel Ungureanu a dat publicitații situația vaccinarii…

- O procedura medicala extrem de rara, ce a presupus schimbarea sangelui unui nou-nascut care avea RH-ul incompatibil cu cel al mamei, a fost realizata la Spitalul Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe, a anuntat miercuri, conducerea institutiei. Fetita supusa interventiei s-a nascuta in data de 8 mai…

- Accidentul a avut loc pe DN 13 la ieșirea din localitatea Rotbav și au fost implicate doua autoturisme, anunța IPJ Brașov. Din nefericire, toate cele patru victime au fost declarate decedate de catre echipele medicale prezente la fața locului. In zona, traficul se defașoara alternativ, dirijat de catre…