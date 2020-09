Stiri pe aceeasi tema

- Mai putin de 4% dintre migrantii care au ajuns pe mare in Italia pe timpul verii au fost testati pozitiv cu noul coronavirus, a declarat joi intr-un interviu ministrul italian de Interne, Luciana Lamorgese, relateaza dpa potrivit Agerpres. O crestere recenta a numarului de migranti sositi pe mare…

- In aceasta dimineața, conform datelor centralizate de catre Direcția de Sanatate Publica Suceava, la nivelul județului se inregistreaza un numar de 4437 de persoane declarate vindecate de coronavirus. Potrivit Prefecturii Suceava, in județ, in ultimele 24 de ore au fost internate 18 persoane diagnosticate…

- Duminica, 30 august, ministrul german de Interne, Horst Seehofer, a calificat drept “inacceptabile ” derapajele ce au avut loc sambata, la Berlin, cu prilejul imensei manifestații impotriva restricțiilor legate de pandemia Covid-19. A condamnat in special tentativa de patrundere in Reichstag (parlamentul…

- Comitetul Executiv al Federatiei Romane de Fotbal a decis, marti, sa aplice pentru viitor sezon competitional un nou protocol medical pentru combaterea COVID-19, asemanator celui practicat de UEFA in competitiile internationale. "Am luat decizia sa urmam modelul UEFA. Asta presupune ca…

- Italia, Matteo Salvini, COVID-19, Covid-19, coronavirus, virusul SARS-CoV-2, pandemie, morti, virus, stare de alerta, boli infectioase Liderul Ligii (extrema dreapta) si fost ministru de interne al Italiei, Matteo Salvini, a calificat marti drept ''terorism cotidian'' difuzarea zilnica…

- Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) din Ploiesti a devenit un adevarat focar de infectie cu coronavirus. De la o zi la alta tot mai multe cadre medicale primesc teste pozitive pentru noul coronavirus.

- Parchetul din Bergamo (nordul Italiei) il va audia pe seful guvernului italian, Giuseppe Conte, in cadrul unei anchete privind modul in care a fost gestionata epidemia de COVID-19, care a facut peste 34.000 de morti in Peninsula, relateaza miercuri agentiile de presa italiene, preluate de AFP, potrivit…