Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a anuntat, joi, ca mai putin de 20.000 de persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore, din care circa 5.000 cu prima doza. Numarul persoanelor care s-au vaccinat cu doza a treia / doza de rapel a depasit 2 milioane. Potrivit CNCAV, 19.706 de persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore, iar dintre acestea 5.118 au primit prima doza de ser sau doza unica de vaccin produs de Johnson & Johnson. Alte 10.561 de persoane au fost vaccinate cu doza a treia / doza de rapel, in cazul vaccinului Johnson…