- Un numar de 335 de dosare penale au fost intocmite pana in prezent prin structurile abilitate ale MAI sub aspectul savarsirii infractiunii de zadarnicirea combaterii bolilor, fapta prevazuta si pedepsita de art. 352 alin. 1 Cod penal, informeaza, miercuri, Grupul de Comunicare Strategica. Politistii…

- Politistii au aplicat duminica, in urma verificarilor in teren, 8.749 de sanctiuni contraventionale, in valoare de aproape 20 de milioane de lei, persoanelor care nu au respectat prevederile privind restrictionarea circulatiei, si au intocmit cinci dosare penale pentru zadarnicirea combaterii bolilor.Politistii…

- In Prahova sunt, la acest moment, 33 de persoane infectate cu noul coronavirus. In același timp, Peste 3.000 de ersoane sunt monitorizate de DSP, aflandu-se fie in izolare la domiciliu, fie in carantina, aceasta din urma categorie fiind tot mai numeroasa de la o zi la alta. In creștere este și numarul…

- In județul Alba, pana luni la ora 13.00, au fost confirmate 49 de cazuri de imbolnaviri cu noul coronavirus (16 cazuri noi), potrivit DSP Alba. In carantina erau 458 de persoane și in izolare 1.090, a precizat Instituția Prefectului Alba. Citește și Noi cazuri de coronavirus la Centrul de Dializa din…

- Peste 300 de persoane se afla in carantina, in Prahova, in prezent, iar peste 4.000 sunt inca in izolare voluntara. Zilnic, in județ sunt aplicate sute de sancțiuni pentru cei care ignora restricțiile impuse prin ordonanțe militare. De altfel, tocmai pentru ca acest lucru se intampla cam in toata țara,…

- Ziarul Unirea OFICIAL: In Alba, 246 persoane in carantina și 2074 persoane izolate la domiciliu. Amenzi de peste 80.000 lei pentru nerespectarea restricțiilor Ordonanței Militare nr. 3 La nivelul județului Alba se afla 246 persoane in carantina, 40 persoane ieșite din carantina, 2074 persoane izolate…

- La nivelul județului Alba se afla in prezent 143 persoane in carantina, 1.690 persoane izolate la domiciliu, 534 persoane ieșite din izolare, transmite Instituția Prefectului Alba. Polițiștii, jandarmii și polițiștii locali au continuat acțiunile de verificare a respectarii restricțiilor impuse prin…

- Politistii valceni au aplicat amenzi in valoare totala de 100.000, in ultimele 24 de ore, pentru nerespectarea restrictiilor privind circulatia persoanelor in afara locuintei, iar un tanar care nu a respectat masura izolarii la domiciliu a fost sanctionat cu amenda de 5.000 de lei si a fost dus in…