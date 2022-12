Stiri pe aceeasi tema

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele șapte zile, in județ au fost confirmate 109 de cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 1.849 teste efectuate (din care 1.392 teste rapide). Din totalul persoanelor identificate pozitiv in ultima saptamana la nivelul județului…

- Date statistice COVID-19 din 30.11.2022 – Total persoane confirmate: 59647 – Cazuri noi in ultimele 24 h: 8 – Total persoane vindecate: 58427 – Total decese: 1311 – Decese in ultimele 24 h: 0 – Total teste COVID 19 (PCR+ teste rapide): 505436 – Total teste…

- DSP Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate cinci cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 225 de teste efectuate (din care 197 teste rapide). Coeficientul infectarilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori, este in…

- 305 cazuri noi de COVID și 4 decese au fost raportate in ultima zi, potrivit buletinului publicat luni de Ministerul Sanatații. In total, 1.057 de pacienți sunt internați: 960 in secții (46 minori) și 97 la ATI (un copil). Dintre pacienții de la Terapie Intensiva, 85 sunt nevaccinați. Pana astazi, 67.124…

- Date statistice COVID-19 din 08.10.2022: – Total persoane confirmate: 59252 – Cazuri noi in ultimele 24 h: 18 – Total persoane vindecate: 57967 – Total decese: 1311 – Decese in ultimele 24 h: 1 (Barbat, 79 de ani, din Alba Iulia – vavcinat, cu comorbiditati) – Total teste COVID 19 (PCR+ teste rapide):…

- ALBA: Cate cazuri COVID au fost confirmate dupa 199 testari in 24 de ore. Situația infectarilor pe localitați, 29 septembrie Au fost inregistrate 30 de cazuri COVID in ultimele 24 de ore, in județul Alba, potrivit datelor transmise de Direcția de Sanatate Publica (DSP), joi, 29 septembrie. Comparativ,…

- 1.862 de cazuri noi de COVID și 11 decese au fost raportate in ultima zi, potrivit buletinului publicat marți de Ministerul Sanatații. In total, 1.487 de pacienți cu COVID sunt internați: 1.366 in secții (113 minori) și 121 la ATI. Pana astazi, 66.992 persoane diagnosticate cu infecție cu SARS-CoV-2…

- 1.645 de cazuri noi de COVID și 13 decese au fost raportate in ultima zi, potrivit buletinului publicat, miercuri, de Ministerul Sanatații. In total, 1.600 de pacienți cu COVID sunt internați: 1.479 in secții (144 minori) și 121 la ATI (1 copil). Pana astazi, 66.950 persoane diagnosticate cu infecție…