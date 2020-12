Autoritațile au anunțat sambata doar 1.387 de cazuri noi de infectare cu coronavirus, la un numar foarte mic de teste: 4.352, in ultimele 24 de ore. Cifrele mai arata ca 85 de oameni infectați au murit, in vreme ce la ATI sunt internați 1.210 pacienți, in scadere fața de ieri. Grupul de Comunicare Strategica a confirmat sambata un numar redus de cazuri noi de infectare - 1.387 - dupa un numar la fel de redus de teste - 4.352, 3.732 in baza definiției de caz și a protocolului medical și 620 la cerere.Ultima oara cand Romania a inregistrat sub 2.000 de cazuri noi intr-o zi a fost pe 5 octombrie.…