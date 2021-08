La nivel national, erau asigurate printr-o polita de asigurare obligatorie a locuintei peste 1.800.000 de case, in iunie, potrivit societatii care administreaza sistemul de asigurare obligatorie a locuintelor. Doar ca cele mai recente date arata ca, in judetul Vaslui, mai putin de 10% din proprietari au incheiate polite de asigurare obligatorie impotriva dezastrelor, desi in judet, peste o suta de locuinte au fost inundate de ploile din ultimele zile. Inundatiile din judetul Vaslui inregistrate in ultimele zile au produs pagube semnificative. Apa a patruns in peste 100 de locuinte din localitati…