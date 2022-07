Stiri pe aceeasi tema

- Un joc de șah se poate incheia in cel mai rau caz cu mandria ranita a perdantului. Cu toate acestea, o partida care a avut loc in Moscova s-a terminat dupa ce un robot a rupt degetul oponentului sau in varsta de 7 ani, relateaza The Guardian.

- Toți copiii ucraineni care au venit pe lume in regiunea ocupata Herson, sudul Ucrainei, incepand cu 24 februarie, vor deveni automat cetațeni ruși, a declarat joi Kirill Stremousov, adjunctul șefului administrației militare-civile impuse de Rusia in regiune, pentru agenția de presa rusa RIA, citata…

- Peste 1.000 de militari ucraineni și mercenari straini, care s-au predat la mijlocul lunii mai la Mariupol, au fost transferați in Rusia in cadrul unei investigații incepute acolo, a declarat o sursa oficiala pentru agenția de presa de stat rusa, TASS, citata de The Guardian . ”Peste 1.000 de oameni…

- Sa vedem cine declara asta… Ingrijorat de soarta regiunilor din Ucraina care au fost ocupate de forțele ruse, președintele Volodimir Zelenski face apel intr-unul dintre ultimele sale mesaje de pe Telegram, ca teritoriile ucrainene sa fie ale ucrainenilor. „Nu exista nicio alternativa pentru razboi.…

- ”Discursul lui Putin cu ocazia Zilei Victoriei a fost relevant mai ales prin ceea ce nu a spus”, rezuma Washington Post retorica liderului de la Kremlin, subliniind omisiunile simbolice. Respectiv, cotidianul noteaza ca președintele nu a vorbit despre conflictul din Ucraina ca despre un „‚razboi”, astfel…