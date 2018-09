Legislatia in vigoare stabileste ca politistii beneficiaza de mai multe tipuri de despagubiri in cazul in care sunt raniti in timpul programului de lucru, insa, un proiect de act normativ propus de Ministerul Afacerilor Interne (MAI) vine in completarea legii si propune ca politistii sa fie despagubiti chiar si in afara programului de lucru.