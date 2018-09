MAI propune îmbunătăţirea legislaţiei privind acordarea despăgubirilor de viaţă şi sănătate pentru poliţişti Cheltuielile legate de asistenta medicala efectuata in unitati sanitare publice din tara, cazare si masa in unitatea medicala respectiva, medicamente si dispozitive medicale, transport dus-intors pana la/ de la unitatea medicala pentru politistul ranit si un insotitor al acestuia vor fi acoperite de stat, potrivit unui proiect al Ministerului Afacerilor Interne, supus dezbaterii publice. La sediul MAI a avut loc, luni, sedinta Comisiei de dialog social, pentru discutarea propunerilor MAI de modificare a legislatiei privind asigurarea despagubirilor de viata, sanatate si bunuri ale politistilor.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

