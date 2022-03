Stiri pe aceeasi tema

- Programul de lucru al ghiseelor de la pasapoarte va fi prelungit de luni pana vineri, intre orele 08,00 – 20,00, iar lucrul cu publicul se va desfasura si in weekend, pentru evitarea supraaglomerarii, informeaza Ministerul Afacerilor Interne. Potrivit sursei citate, masura a fost dispusa de ministrul…

- Numarul de cereri pentru eliberarea pasapoartelor, la nivelul tarii, a inregistrat in perioada 1 – 8 martie, o crestere cu 417% fata de perioada similara a anului trecut, a informat, miercuri, Ministerul Afacerilor Interne. Comparativ cu perioada 1 – 8 februarie, numarul cererilor de eliberarea a documentului…

- Serviciile de pașapoarte, unde romanii au facut cozi speriați de razboiul declanșat de Rusia in Ucraina, vor lucra și in weekend, a anunțat miercuri Ministerul Afacerilor Interne (MAI). Numarul de programari online facute in primele opt zile ale lunii martie a crescut cu peste 300% fața de cele inregistrate…

- PSD a transmis o solicitare catre Ministerul Afacerilor Interne (MAI), dupa ce serviciile de eliberare a pasapoartelor din tara au fost depasite de numarul urias de romani care au cerut sa le fie eliberate pasapoarte.

- De luni, 3 ianuarie, centrele de relații cu publicul ale Delgaz Grid se redeschid in toate cele 20 de județe din aria de activitate a companiei. Acestea vor funcționa intre orele 8 și 13 in zilele de luni, miercuri și vineri, respectiv intre orele 12 și 16 in zilele de marți și joi. In același […] Articolul…

- Ca urmare a necesitatii derularii activitatilor aferente inchiderii si deschiderii anului fiscal, programul de lucru cu publicul si de incasari al Directiei Economico-Financiare a Primariei Municipiului Ramnicu Valcea in perioada urmatoare va fi urmatorul: • Vineri, 31 decembrie 2021, programul de lucru…

- Autoritațile talibane din Afganistan au anunțat sâmbata ca vor relua eliberarea pașapoartelor la Kabul, dând speranțe astfel ca mulți afgani care se simt amenințați de regimul islamist vor putea în curând sa își paraseasca țara, transmite AFP. Mii de afgani încearca,…