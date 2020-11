Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Interne a postat pe Facebook, miercuri seara, o lista cu 10 motive amuzante invocate de șoferii care nu aveau la ei declarația pe propria raspundere.Luni noapte, in intervalul orar 23.00 - 05.00, polițiștii din intreaga țara au acționat, alaturi de jandarmi și polițiști locali,…

- Ministerul Afacerilor Interne a publicat, pe pagina oficiala de Facebook, o lista cu motivele pe care romanii le invoca atunci cand sunt depistați afara sau in trafic de forțele de ordine, dupa ora 23.De luni, 9 noiembrie, au intrat in vigoare noi restricții in toata țara, iar una dintre acestea…

- Orban: Ministrii Economiei si Transporturilor, diagnosticati cu COVID-19, au forme usoare de boala si lucreaza de acasa. Ceilalți membri ai Cabinetului nu sunt infectați Premierul Ludovic Orban anunta ca ministrul Economiei, Virgil Popescu, si cel al Transporturilor, Lucian Bode, au forme usoare de…

- Ministerul Afacerilor Interne scrie pe Facebook faptul ca un șofer a fost amendat cu 1305 lei pentru ca ar fi aruncat chiștocul pe jos. Dialogul reprodus pe pagina de Facebook al Ministerului este foarte interesant: „Dialog intre o polițista și un conducator auto: – Buna seara! Va rog sa-mi prezentați…

- "Candidez pentru Parlamentul Romaniei la Vrancea, alaturi de eroii care l-au eliminat pe baronul roșu Oprisan de la conducerea județului, Ion Ștefan și Catalin Toma. Ma intorc acasa in Moldova pentru a deschide Vrancea și Moldova pentru investiții și dezvoltare" , susține acesta. Șeful Cancelariei…

- Ministrul Justitiei, Fadei Nagacevschi, a fost contaminat cu noul coronavirus. Anuntul a fost facut pe pagina sa de Facebook, unde ministrul a subliniat ca se trateaza de infectia cu COVID-19 la domiciliu.

- Doi actori timisoreni, Raul Bastean, depistat cu COVID-19, si Flavius Retea, afsat in izolare, isi relateaza pe Facebook experientele legate de DSP Timis. Cei doi au ajuns la limita rabdarii dupa ce au incercat disperați sa afle ce e de facut pentru ca toți contacții lor sa fie in siguranța. "Nu știu,…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, scrie, vineri, pe Facebook ca nu este in campanie, nu este in concediu si este cu ochii pe toti cei care incalca legea, publicand o fotografie sugestiva in acest sens. „Nu sunt in campanie, nu sunt in concediu si suntem cu ochii pe toti cei care incalca legea.…