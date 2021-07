Stiri pe aceeasi tema

- Un cetațean cu suflet bun a salvat ieri o viața S-a intamplat in cartierul Turcești din municipiul Pitești, unde un cetațean a auzit venind dinspre un lac zgomotul produs de un cațeluș, care ar avea nevoie de ajutor. A verificat puțin zona și a solicitat sprijinul pompierilor pitești prin intermediul…

- Inundațiile au facut ravagii in zeci de localitați din țara, iar in județul Alba pompierii intervin la foc continuu. Doua persoane au murit, iar sute de case au fost evacuate. De asemenea, in Lerești din Arges, mai multe persoane care erau in vacanta cu rulota si cortul, au fost salvate din mijlocul…

- Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova, un adult a intrat dupa copil si l-a sustinut, cei doi fiind recuperati de salvatori.La acest moment, copilul este evaluat medical.

- Pompierii din Prahova intervin marți seara pentru salvarea unui copil de 10 ani care a cazut intr-un fost baraj din localitatea Poienarii Burchii, județul Prahova. Intervenția este dificila din cauza debitului mare al apei, potrivit mediafax.ro. Potrivit ISU Prahova, copilul de 10 ani a cazut…

- Hidrologii au emis mai multe avertizari de inundații pentru bazinele raurilor din aproape toata țara. Pe afluenții mici aferenți sectorului aval S.H. Dej e in vigoare un COD PORTOCALIU. Conform hidrologilor, vor fi afectate bazinele raurilor din 32 de județe – Cluj, Maramureș, Bistrița-Nasaud, Bihor,…

- Doi copii lasati nesupravegheati in timp ce se jucau in mare, la Eforie Nord, au ajuns in largul marii cu o jucarie gonflabila, iar unul dintre ei a fost la un pas de inec, insa a fost salvat de salvamari, transmite Antena 3. Salvamarii transmit ca incidentul a avut loc in aceasta dupa-amiaza. „Doi…

- In cursul dimineții de astazi, 9 iulie 2021, au mai fost confirmate inca 29 decese, cauzate de COVID-19, astfel incat numarul total al acestora a ajuns 34.197. In intervalul 08.07.2021 (10:00) – 09.07.2021 (10:00) au fost raportate de catre INSP 29 decese (15 barbați și 14 femei), ale unor pacienți…

- Grupul de Comunicare Strategica (GCS) informeaza ca, in ultimele 24 de ore, au fost raportate 27 de decese – 13 barbati si 14 de femei – la pacienti infectati cu virusul SARS-CoV-2, insa 23 dintre acestea sunt de anul trecut si din prima jumatate a acestui an, fiind introduse in baza de date la solicitarea…