- Politistii care desfasoara activitati deosebite, cu caracter operativ sau neprevazut, ar putea fi platiti pentru orele suplimentare efectuate in timpul saptamanii – prevede un proiect de ordin de ministru supus dezbaterii publice, informeaza miercuri un comunicat al MAI, informeaza AGERPRES . Conform…

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, OUG 91/2017 care majoreaza cu pana la 15% salariile mai multor categorii profesionale, stabileste plata orelor suplimentare ale politistilor cu 75% din solda lor de baza, plafondandu-le la 3% si dubleaza salariile personalului Institutului Elie Wiesel.

