- Cutremur politic in Statele Unite. Se cere retragerea actualului presedinte Joe Biden din cursa pentru Casa Alba dupa confruntarea dezastruoasa cu Donald Trump de noaptea trecuta. Liderul de la Casa Alba si-a gasit cu greu cuvintele, a parut dezorientat si si-a pierdut sirul gandurilor in mai multe…

- Alegatorii inregistrati care au urmarit dezbaterea dintre Joe Biden si Donald Trump spun, in proportie de 67% la 33%, ca Trump a avut o performanta mai buna, potrivit unui sondaj CNN. Unii democrati sunt atat de disperati de prestatia slaba a presedintelui Biden, incat se intreaba daca el ar trebui…

- Presedintele SUA, democratul Joe Biden, s-a confruntat cu contracandidatul sau republican in cursa pentru Casa Alba, Donald Trump, in prima dezbatere televizata din aceasta campanie electorala, cu mai putin de jumatate de an inainte de scrutin.

- Joe Biden și Donald Trump au confirmat participarea la doua dezbateri prezidențiale televizate, care vor avea loc in lunile iunie și septembrie, oferind o platforma pentru confruntari politice de prim rang ce ar putea influența semnificativ cursa pentru Casa Alba.

- Cu mai putin de sase luni inainte de alegerile prezidentiale americane, un sondaj publicat luni de The New York Times, realizat de Institutul Siena, arata ca actualul presedinte american, Joe Biden, este semnificativ in urma republicanului Donald Trump in cinci din cele sase state-cheie, care vor decide…

- Intrebat de jurnalistul Univision, principalul post de televiziune in limba spaniola din SUA, care crede ca este "principalul pericol pentru libertate si democratie" in Statele Unite, presedintele democrat a raspuns: "Donald Trump. Serios.", potrivit Agerpres.Presedintele, care se va confrunta cu predecesorul…

- Presedintele democrat Joe Biden l-a acuzat pe adversarul sau republican Donald Trump ca este principala amenintare la adresa democratiei americane, intr-un interviu difuzat marti pe principalul post de televiziune in limba spaniola din SUA, potrivit AFP. Intrebat de jurnalistul Univision care crede…

- Nicoleta Dumitrescu Intre multele țari in care au loc, anul acesta, alegeri, se regasesc și Statele Unite ale Americii, iar o recenta intamplare tocmai petrecuta acolo ar putea fi valabila și in Romania, avand in vedere multitudinea tururilor de scrutin ce urmeaza sa aiba loc și la noi: europarlamentare,…