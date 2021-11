Stiri pe aceeasi tema

- Lipsa indicatoarelor rutiere era sa-l scape pe un sofer de sanctiunea aplicata de politisti. Acesta fusese amendat pentru ca depasise pe contrasens coloana de masini oprita la bariera de la BJATM. Desi contraventia consemnata in procesul-verbal intocmit de politisti parea clara, nu de aceeasi parere…

- Cei doi protagonisti, Cezar Fanaru si Alina David, au dat in februarie o lovitura de zile mari, pregatita cu mare minutiozitate. Au furat aproape 110.000 lei din seif, dar circa jumatate din bani i-au scapat pe jos si nu s-au mai intors dupa ei. „Jaful anului" a primit o prima sentinta din partea magistratilor.…

- Compania Antibiotice a raspuns prompt apelului adresat saptamana trecuta de Directia de Sanatate Publica (DSP) Iasi, de a pune la dispozitie conducatori auto voluntari cat si autoturisme care sa ajute la deplasarea echipelor medicale ale DSP in teren, in vederea recoltarii de probe de la persoanele…

- O ieseanca a scapat de o amenda dupa ce si-a lasat casa sa se darame. Amenda aplicata de municipalitate a fost anulata de magistratii Judecatoriei care s-au referit la o decizie a Inaltei Curti de Casatie si Justitie adoptata inca de acum trei ani: descrierea neclara a faptei reprezinta un motiv de…

- Politia trebuie sa faca rost de 437 de pui vii. Acestia fusesera confiscati de la un comerciant de catre un politist aflat in serviciul functiunii. Judecatorii au stabilit ca manifestase exces de zel. Incidentul s-a produs la inceputul lunii mai a anului trecut, in satul Mihail Kogalniceanu din comuna…

- Dupa 8 ani de ancheta si procese, procurorii DNA Iasi au dat o lovitura „mafiei" subventiilor agricole: un functionar al primariei Helesteni a fost condamnat pentru ca inregistrase un contract de arenda nesemnat. Fapta lui Liviu Axinia a permis unui fermier care administra peste 500 ha de teren sa incaseze…

- Desi cei doi erau divortati, barbatul continua sa-si chestioneze fosta nevasta in privinta relatiilor pe care le are. O plecare cu copilul la munte a pus insa capac la toate. Gelozia i-a distrus unui barbat casnicia si l-a adus in fata instantei, chemat de fosta sotie, ingrozita de purtarea lui. Spre…

- E greu sa mai luam in serios ce face Primaria pe subiectul managementului traficului in oras. Tramvaiele noi au reusit sa strabata muntii spre Iasi, la fel cum a facut-o si armata lui Mihai Viteazul inainte de anul 1600. Nu stiu de ce se plang ultra-nationalistii: cel putin in Moldova, traditiile si…