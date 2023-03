Stiri pe aceeasi tema

- Andrei Coubiș, fotbalistul celor de la AC Milan Primavera, a refuzat convocarea lui Emil Sandoi la selecționata U21. Fotbalistul a ales sa reprezinte naționala Italiei și a raspuns convocarii de la U20.

- Emil Sandoi, selecționerul Romaniei U21, a vorbit despre situația lui Andrei Coubiș (19 ani), capitanul de la Milan Primavera. Fundașul crescut in Italia a refuzat Romania și a ales Squadra Azzura. El a fost convocat de selecționerul Italiei U20, iar Emil Sandoi a povestit cum Coubiș nici macar nu i-a…

- Mario Iorgulescu (27 de ani), fiul președintelui LPF Gino Iorgulescu, a fost condamnat la 15 ani și 8 luni de inchisoare in Romania, dar se afla in continuare in Italia, intr-o clinica de recuperare. De acolo, Mario Iorgulescu a publicat o fotografie pe rețelele sociale, aceasta fiind prima apariție…

- Andrei Coubiș (19 ani) a fost convocat la naționala U20 a Italiei. Fundașul central al lui AC Milan a refuzat precedentele selecții in reprezentativele Romaniei. Dupa Daniel Boloca (24 de ani), mijlocașul de la Frosinone care a refuzat oficial sa mai vina la naționalale Romaniei, a venit și randul lui…

- Copilul familiei Goldea suferea de o boala metabolica rara care i-a distrus ficatul. A fost singurul caz de acest gen din Romania, transmite Fundația Mereu Aproape, cea care l-a și ajutat cu finanțarea transplantului.

- Cele mai multe badante sunt trecute de 40 de ani și au adunat cate 15 ani de viata ca umbre ale batranilor din Italia. Multe sunt foste lucratoare in fabrici, date afara din industria de stat falimentara.Romania nu le-a putut asigura un trai decent, așa ca au ales sa piarda ani din viața in condiții…

- Relația Boloca-naționala e compromisa, motiv pentru care mijlocașul de la Frosinone nu va mai fi convocat, indiferent de statutul pe care-l va avea in Italia. Edi Iordanescu nu mai are incredere in el, iar jucatorul insista in declarații despre cat de rau s-a simțit in Romania. O descoperire pe care…

- Daniel Boloca a vorbit cu Gazzetta dello Sport despre viitor: „Stagiul cu naționala Italiei a fost o experiența frumoasa. Romania a avut incredere in mine inainte: nu puteam refuza sa fiu convocat, trebuia sa-mi fac parinții mandri. Dar nu cunosc limba, m-am simțit inconfortabil. Dorința mea e sa joc…