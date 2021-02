Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Interne a anuntat ca vineri au fost aplicate peste 10.500 de amenzi, in valoare de peste 1.100.000 de lei, pentru nerespectarea masurilor de prevenire si combatere a COVID-19. Majoritatea sanctiunilor contraventionale au fost aplicate pentru nepurtarea mastii de protectie, pentru…

- In cursul zilei de ieri, 5 februarie, peste 17.000 de angajati ai Ministerului Afacerilor Interne au participat la actiunile de control cu privire la modul de respectare a masurilor de protectie sanitara.Peste 1.600 de actiuni au fost desfasurate, la nivel national, in cursul zilei de vineri, 5 februarie…

- Amenzi in valoare de peste 870.000 de lei au fost aplicate de autoritati, in 24 de ore, in urma unor actiuni de control cu privire la modul in care sunt respectate masurile de protectie sanitara in contextul epidemiei de COVID-19, a informat, miercuri, Ministerul Afacerilor Interne. Potrivit unui comunicat…

- 4.510 sanctiuni au vizat nerespectarea masurilor privind carantina izolarea, nepurtarea mastii de protectie sau nerespectarea distantarii fizice. In cursul zilei de ieri, 2 februarie, peste 16.000 politisti, jandarmi, politisti de frontiera, pompieri, precum si angajati de la Autoritatea Nationala Sanitara…

- Mai a efectuat actiuni pentru verificarea masurilor luate de aurtoritati in contextul pandemiei.Peste 12.000 angajati ai Ministerului Afacerilor Interne, alaturi de reprezentanti ai altor institutii au continuat ieri, 16 ianuarie, misiunile pe linia respectarii masurilor de protectie sanitara, actiuni…

- In ultimele 24 de ore au fost desfașurate 15 actiuni de verificare cu efective marite in Gorj, in contextul prevenirii și combaterii raspandirii COVID-19. In total, 231 de polițiști, jandarmi și polițiști locali, lucratori ai ISU Gorj, reprezentanți ai ANPC, ANSVA și Ministerului Sanatații au acționat…

- In ultimele 24 de ore, sub coordonarea Instituției Prefectului, au fost desfașurate 14 actiuni de verificare cu efective marite in sistem integrat, impreuna cu celelalte instituții implicate, in contextul prevenirii și combaterii raspandirii COVID-19. In total, peste 200 de polițiști, jandarmi și polițiști…

- Toate structurile M.A.I., sub coordonarea Institutiei Prefectului, au fost angrenati peste 600 de polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Buzau, jandarmi, polițiști locali, precum și reprezentanți ai Inspectoratului pentru Situații de Urgența, Inspectoratului Teritorial de Munca, Autoritații…