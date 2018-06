MAI: Peste 500 de persoane evacuate în toată ţara ca urmare a vremii nefavorabile Peste 500 de persoane au fost evacuate preventiv ori s-au autoevacuat, fiind cazate in spatii ale administratiilor locale sau la rude si prieteni ca urmare a vremii nefavorabile, informeaza un comunicat de presa al MAI. "Angajatii Ministerului Afacerilor Interne continua misiunile pentru sprijinirea populatiei din zonele afectate de ploi si pentru limitarea efectelor produse de fenomenele meteorologice. Pana la aceasta ora s-a intervenit pentru salvarea/evacuarea preventiva a peste 500 de persoane. Incepand din aceasta dimineata, personalul Ministerului Afacerilor Interne actioneaza in 72 de localitati… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

