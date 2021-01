MAI: Peste 4.000 de amenzi, în ultimele 24 de ore, pentru nerespectarea măsurilor de protecţie anti-COVID Politistii au aplicat in ultimele 24 de ore peste 4.000 de amenzi, in valoare de 840.000 de lei, pentru nerespectarea masurilor de preventie a raspandirii virusului SARS-CoV-2, cele mai frecvente abateri constatate fiind nepurtarea mastii de protectie sau organizarea de petreceri in localuri publice. Potrivit unui comunicat al MAI transmis sambata, in ultimele 24 de ore, au continuat actiunile de control, la nivel national, cu privire la modul de respectare a masurilor de protectie sanitara. Au fost verificati peste 4.000 de operatori economici, peste 170 de operatori de transport persoane si… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

