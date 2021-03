MAI: Peste 2.500 de amenzi în valoare de aproximativ 550.000 de lei, aplicate pentru nerespectarea măsurilor anti-COVID-19 Bucuresti, 27 mar /Agerpres/ - Peste 2.500 de sanctiuni contraventionale in valoare de aproximativ 550.000 de lei au fost aplicate de autoritati, in ultimele 24 de ore, pentru nerespectarea masurilor stabilite in context COVID-19. Potrivit unui comunicat al MAI, transmis sambata AGERPRES, in cursul zilei de vineri, dupa ora 17,00, au fost dispuse masuri de intensificare a verificarilor si controalelor la nivel national. Astfel, aproximativ 5.500 de angajati ai Ministerului Afacerilor Interne au desfasurat 870 de actiuni punctuale, ce au vizat, in special, verificari la obiectivele supuse restrictiilor… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

