Andra a vorbit in nenumarate randuri despre colaborarea pe care a avut-o cu Costi Ionița la inceputul carierei sale, acesta fiind chiar și cel care a lansat-o pe artista. Cu toate acestea, foarte mulți fani se intreaba pana și in ziua de astazi daca Andra și Costi Ionița mai pastreaza sau nu legatura. Astfel, sincera din fire, solista a dat totul din casa și a vorbit despre legatura pe care o are cu producatorul, dezvaluind in ce relații a ramas cu acesta.