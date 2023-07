Ministerul Afacerilor Interne a pus in dezbatere publica un proiect de act normativ care va permite acordarea dreptului de ședere in Romania a partenerului de același sex, daca are casatoria incheiata legal in alt stat. Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) s-a pronunțat in privința dreptului de ședere pe teritoriului Romaniei al partenerului de același sex casatorit legal in alt stat, reținand urmatoarele: „1) Intr-o situație in care un cetațean al Uniunii a facut uz de libertatea sa de circulație deplasandu se și locuind efectiv, in conformitate cu condițiile prevazute la articolul 7…