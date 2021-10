Managerul Spitalului CFR din Timisoara a sesizat Politia, miercuri, dupa ce a aflat ca in centrul de vaccinare din unitatea pe care o conduce ar exista cazuri de imunizari fictive. „La Politia Municipiului Timisoara a fost depusa o sesizare cu privire la posibile certificate de vaccinare susceptibile a fi false. Politistii efectueaza verificari pentru clarificarea tuturor aspectelor si luarea masurilor legale care se impun”, a anuntat Biroul de presa al Politiei Timis. Stela Iurciuc, managerul Spitalului CFR Timisoara, spune ca a aflat in urma cu cateva zile ca ar fi fost sase cazuri in care…