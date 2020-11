Stiri pe aceeasi tema

- MAI, multumiri organizatorilor ceremoniei de la Pestera Sf. Apostol Andrei Slujba religioasa oficiata de arhiepiscopul Teodosie, alaturi de soborul de preoti si calugari invitati, cu ocazia celebrarii praznicului Sfantului Apostol Andrei, la Manastirea Pestera Sfantului Apostol Andrei din comuna Ion…

- IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, s a deplasat in aceasta dimineata in localitatea Ion Corvin pentru a savarsi slujba de Liturghie la Pestera Sf. Apostol Andrei. De altfel, cativa enoriasi au participat la slujba care a inceput in jurul orei 8.45.Pentru siguranta oamenilor, in aceste vremuri grele…

- Ministerul Afacerilor Interne a publicat pe pagina sa de Facebook motivele invocate de romani, in ultimele zile, pentru a justifica lipsa declaratiei pe proprie raspundere sau deplasarea in afara locuintei dupa ora 23.00. “Nu am televizor acasa, merg la prietena mea”, “am avut declaratia in mana, dar…

- De la inceputul procesului de votare si pana acum, la nivelul intregii tari, au fost inregistrate 703 de sesizari referitoare la fapte care au legatura cu procesul electoral, a informat Ministerul Afacerilor Interne (MAI). Din acestea, 255 nu s-au confirmat, iar 242 sunt inca in curs de verificare. …