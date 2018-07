Stiri pe aceeasi tema

- Cei patru ciclisti straini - provenind din SUA, Elvetia si Olanda - care au fost ucisi duminica, dupa ce o masina a intrat intr-un grup de sapte persoane pe biciclete in sudul Tadjikistanului, au fost victimele unui atac al unor barbati inarmati, nefiind vorba de un simplu accident, au apreciat luni…

- Doua persoane au fost ranite usor in urma unui accident care a avut loc, marti, pe Soseaua Oltenitei din Capitala dupa ce soferul unei masini nu a acordat prioritate de trecere unei masini de politie aflate in misiune.

- Patru civili si un politist au fost raniti in urma unui accident rutier petrecut joi pe DN 19 Satu Mare - Oradea, in localitatea satmareana Moftinu Mic, dupa ce o autospeciala neinscriptionata a Politiei a intrat intr-o masina care i-a iesit in fata de pe un drum laturalnic, a declarat pentru AGERPRES…

- Printul Norodom Ranariddh al Cambodgiei, presedintele Partidului Funcinpec, si sotia sa, Ouk Phalla, au fost raniti duminica intr-un accident rutier din provincia Preah Sihanouk din sud-vestul tarii, a anuntat un oficial al politiei. "Atat printul, cat si sotia sa au fost raniti in accident.…

- Un autocar inmatriculat in Romania a fost implicat joi intr-un accident rutier, in apropiere de Vidin, 11 romani fiind raniti usor, potrivit primelor informatii furnizate de Ministerul Afacerilor Externe de la Bucuresti.

- Circulatia rutiera se desfasoara luni seara pe un fir alternativ pe DN 1 Fagaras-Codlea în urma unui accident între un autocar si un autoturism, trei persoane fiind ranite, informeaza Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei

- Alt accident cu romani pe o autostrada din Ungaria. Doi morti, trei raniti, in apropiere de Debrecen, pe M3. Seria tragediilor romanesti pe soselele din Ungaria continua ... The post Alt accident cu romani pe o autostrada din Ungaria. Doi morti, trei raniti, in apropiere de Debrecen, pe M3 (video) appeared…