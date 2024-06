Stiri pe aceeasi tema

- In comuna Manești, Dambovița, in ziua alegerilor locale 2024, doi candidați locali au fost implicați intr-un conflict spontan, pentru stingerea caruia a fost nevoie de intervenția polițiștilor, care au folosit spray-uri lacrimogene. Doua persoane au fost ranite și transportate la spital.

- Olga Barcari a avut parte de o intalnire in trfic cu poliția, iar agenții nu au iertat-o. Vedeta a mers in Republica Moldova, acolo unde se afla familia sa a o vizita, dar a avut de platit o amenda usturatoare.

- Marea campioana a trecut printr-o perioada cumplita, dupa ce numele sau a facut inconjurul lumii. Motivul? Un scandal uriaș de divorț, cu acuzații de infidelitate și intimidare.CITEȘTE AICI POVESTEA CUTREMURATOARE PRIN CARE A TRECUT NADIA COMANECI!

- Se intampla uneori ca pe plaja, pe timpul sezonului cald, sa-și mai faca apariția cate un caine. Care sa caute ceva de mancare. Sau se apropie de apa și sa se mai racoreasca. Oricat ar parea de greu de crezut, pe o plaja din Mexic și-a facut apariția un „musafir” mai puțin așteptat: un taur. […] The…

- Mii de tineri și-au petrecut zilele de vacanța la malul marii, lasand in urma lor zeci de gunoaie aruncate chiar pe nisip! Iata cum a fost filmata plaja din Vama Veche dupa petrecerea de 1 Mai și de ce internauții s-au revoltat.

- Andrei Ungureanu aka Omul cu Tourette a vorbit, fara ezitare, despre divorțul de soția lui. Cei doi s-au desparțit cu scandal in urma cu cateva luni. Iata care este, de fapt, motivul care a dus la separare.

- Un elev in varsta de 18 ani a fost la un pas de moarte, dupa ce a fost atac din senin de un individ necunoscut in Galați. Se pare ca barbatul a mai avut probleme și in trecut cu legea și a mai fost surprins in apropierea școlii unde adolescentul a fost injunghiat.