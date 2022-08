Stiri pe aceeasi tema

- Sanya, punct de atracție turistica in China, a raportat 689 de cazuri simptomatice și 282 asimptomatice intre 1 și 7 august. Au fost luate mai multe masuri de evitare a infectarii, care nu sunt insa pe placul turiștilor, care sunt blocați pe insula pana s

- Sute de persoane au fost evacuate din Salina Praid, sambata dupa-amiaza, din cauza unor infiltrații de namol la intrare, pe traseul de intrare al autobuzelor.Turistii aflati in salina au putut iesi fara probleme. George, Cristian, Bedo și Mihai. Ei sunt cei patru jandarmi care astazi au impiedicat apariția…

- Lacul din Romania care a secat complet. Cu doar doi ani in urma daca ajungeai aici gaseai 800 de hectare de apa și salbaticie. Puteai jura ca te afli in Delta Dunarii. Dar nu, locul era lacul Amara din județul Buzau. Am folosit termenul era, pentru ca astazi, daca ajungi aici, vei gasi o imensa […]…

- Lacul Amara era un lac natural, cu o suprafața de aproximativ 8 kilometri patrați, un adevarat paradis al pasarilor salbatice, avand o vegetație asemanatoare celei din Delta Dunarii. Din lipsa apei, toate acestea au disparut! Peisajul pare acum unul de deșert. Potrivit unui localnic, Macovei Ureche, …

- 40 de trenuri vor asigura zilnic legaturi directe din toata țara cu stațiunile de la Marea Neagra și cu Delta Dunarii incepand cu data de 10/11 iunie pana pe 11/12 septembrie 2022, informeaza CFR Calatori. „CFR Calatori da startul programului estival de transport . Turiștii vor avea la dispoziție 40…

- Sezonul turistic 2022 va fi unul crucial pentru agentii economici din Delta Dunarii, avand in vedere efectele razboiului din Ucraina, cresterea preturilor la utilitati, alimente si combustibil, in conditiile in care rezervatia este deja considerata printre cele mai scumpe destinatii de vacanta din…