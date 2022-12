Debitul maxim al Dunarii, peste mediile multianuale in decembrie si ianuarie. Anuntul hidrologilor

Debitul maxim al fluviului Dunarea se va situa peste mediile multianuale in lunile decembrie 2022 si ianuarie 2023, in timp ce in februarie 2023 va fi sub medie, potrivit prognozei pe trei luni realizata… [citeste mai departe]