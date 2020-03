Mai mulți tineri s-au deghizat în medici pentru a ajunge la o petrecere. Imaginile au devenit virale pe reţele Politistii din Turcia au arestat luni mai multe persoane, inclusiv unele deghizate in medici, care au transformat o vila privata intr-un club de noapte si au organizat o petrecere, in pofida riscurilor de raspandire a noului coronavirus. Potrivit agentiei de presa DHA, 11 persoane banuite ca au organizat sau au luat parte la acea petrecere, care a avut loc sambata seara in Istanbul, au fost arestate si chestionate, potrivit Agerpres. Patru dintre ele, inclusiv proprietarul vilei, au fost predate Parchetului local, iar celelalte au fost eliberate, potrivit DHA. O ancheta… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

