Stiri pe aceeasi tema

- Accident rutier grav pe șoselele din vestul țarii. Un autoturism și un tir s-au ciocnit pe DN79, intre localitațile Șimand și Chișineu Criș. In urma coliziunii un barbat s-a ales cu rani grave, fiind transportat de urgența la spital cu un elicopter SMURD solicitat sa intervina la locul incidentului.…

- Elicopterul SMURD este solicitat, sambata, pentru un turist aflat in stare grava dupa ce a cazut in apropiere de Varful Laitel, din Muntii Fagaras.Seful Salvamont Sibiu, Adrian David, a declarat ca turistul este in stare grava, iar in sprijinul salvamontistilor a fost solicitat un elicopter SMURD. „Turistul…

- Elicopterul SMURD este solicitat, sambata, pentru un turist aflat in stare grava dupa ce a cazut in apropiere de Varful Laițel, din Munții Fagaraș, anunța MEDIAFAX.Șeful Salvamont Sibiu, Adrian David, a declarat, sambata, ca turistul este in stare grava, iar in sprijinul salvamontiștilor a…

- Un copil a cazut dintr-un tractor in apropierea unei paduri din Dumitra, in Bistrița. Elicopterul SMURD a fost solicitat pentru a stabiliza și prelua copilul. Micuțul ranit are 9 ani. The post Copil ranit dupa ce a cazut din tractor. Elicopterul SMURD solicitat in ajutor appeared first on Renasterea…

- Un copil de un an, din Huși, este in stare grava, dupa ce a ingerat in mod accidental otrava pentru purici. Bebelușul a fost preluat, sambata, de elicopterul SMURD și dus la Iași, anunța MEDIAFAX.Citește și: Atenție! A fost prezentata ancheta DIICOT in cazul Luizei, pas cu pas Potrivit…

- Accident grav joi dimineata pe DN4, la kilometrul 20, in apropiere de localitatea Frumusani. Un minor a fost ranit grav, iar parintii lui a scapat cu rani usoare in urma coliziunii cu o alta masina.

- Accident grav in aceasta dupa amiaza pe autostrada A1, intre Nadlac și Arad. Doua mașini au fost implicate, iar in total au rezultat șapte victime, patru adulți și trei copii cu varste cuprinse intre 3 și 14 ani. La fața locului au ajuns de urgența mai multe echipaje ale Poliției, ambulanțe, dar și…

- O persoana a murit, iar alte cinci, printre care și un copil, au fost ranite, intr-un accident produs, duminica, pe un drum județean din Giurgiu. La intervenție au participat mai multe autospeciale din Teleorman și Dambovița, dar și elicopterul SMURD, conform Mediafax.Accidentul a avut loc,…