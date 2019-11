Stiri pe aceeasi tema

- Un copil a fost grav, in aceasta dupa-amiaza, intr-un accident rutier. Evenimentul a avut loc pe un drum județean din Arad, autoturismul rasturnandu-se in afara carosabilului. A fost solicitat elicopterul SMURD pentru a-l transporta de urgența, la spital, pe baiatul ranit. Apelul la 112 a venit in jurul…

- Pentru scoaterea victimei a fost nevoie de intervenția pompierilor. “Sambata, 2 noiembrie, in jurul orei 15:50, Detașamentul de Pompieri Ineu a intervenit cu doua echipaje, unul pentru descarcerare și unul SMURD, pe DJ 709 intre localitațile Cermei și Șomoșcheș la un accident rutier. In momentul…

- Un elev de 13 ani de la Școala Gimnaziala Mihai Eminescu din orașul Nasaud a cazut, miercuri, de la etajul doi al instituției de invațamant printre balustrade, fiind gasit inconștient de angajații școlii care au sunat la 112, potrivit Mediafax.Un copil de 13 ani, elev la școala gimnaziala…

- Accidentul de circulatie s-a produs pe strada Traian Vuia din municipiul Suceava. In masina se aflau trei tineri, cu varste cuprinse intre 16 si 23 de ani. Din primele cercetari efectuate de politisti la fata locului, rezulta ca soferul, care circula cu viteza, a pierdut controlul volanului si s-a oprit…

- Un barbat din localitatea Petrinzel, comuna Almașu, a fost preluat astazi, 19 septembrie, de elicopterul SMURD și transportat la Unitatea de Primire Urgențe (UPU) Zalau din cadrul Spitalului Județean Salaj. Potrivit reprezentanților Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgența ISU ”Porolissum…

- Accident grav in aceasta dupa amiaza pe autostrada A1, intre Nadlac și Arad. Doua mașini au fost implicate, iar in total au rezultat șapte victime, patru adulți și trei copii cu varste cuprinse intre 3 și 14 ani. La fața locului au ajuns de urgența mai multe echipaje ale Poliției, ambulanțe, dar și…

- Un copil a cazut de pe cal in comuna Scheia din Iași iar in ajutorul sau a venit elicopterul SMURD. Micuțul și-a spart capul și avea hemoragie masiva, dar, din fericire, ranile nu au fost foarte grave. Accidentul s-a petrecut duminica, in satul Caușești. Copilul a cazut de pe cal iar medicii au constatat…

- O persoana a murit, iar alte cinci, printre care și un copil, au fost ranite, intr-un accident produs, duminica, pe un drum județean din Giurgiu. La intervenție au participat mai multe autospeciale din Teleorman și Dambovița, dar și elicopterul SMURD, conform Mediafax.Accidentul a avut loc,…