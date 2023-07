Stiri pe aceeasi tema

- Am solicitat de la experții agregatorului de joburi Jooble 10 sfaturi utile care te vor ajuta sa faci o cariera de succes in domeniul sportiv. Industria sportiva este fascinanta și plina de oportunitați pentru cei pasionați de sport și care iși doresc sa lucreze in acest domeniu dinamic. Piețele de locuri…

- Peste 4 milioane de cautari de locuri de munca au fost efectuate, de la inceputul anului si pana acum, de potențial candidati. Cei mai multi au fost interesati de oferte pentru pozitiile de sofer, asistent medical, operator call center si contabil.

- Razboiul din Ucraina, la care s-a adaugat explozia tarifelor la energie, dar și la materii prime, au dus la un val de concedieri in intreaga Europa. Nici Romania nu va fi ocolita de acest fenomen. Industria auto * AUTOLIV : producatorul suedez de airbaguri și centuri de siguranța a declarat pe 8 iunie…

- Iata cateva dintre companiile care au anunțat reduceri de personal incepand cu luna ianuarie, potrivit datelor Reuters : Industria auto* AUTOLIV : producatorul suedez de airbaguri și centuri de siguranța a declarat pe 8 iunie ca intenționeaza sa reduca aproximativ 8.000 de locuri de munca, ceea ce…

- Mai bine de o treime dintre cele 30.000 de locuri de munca nou-aparute in Romania sunt in retail, HoReCa și turism, adica domeniile care in mod tradițional suplimenteaza numarul angajaților pe timp de vara.

- ”300 de milioane de euro este valoarea investitiilor si deschidem zece magazine. Investitiile nu au in vedere doar aceste zece magazine, sunt si costuri operationale, mai sunt si costuri de renovare a magazinelor care au ceva ani in spate, iata, s-au implinit 18 ani de la deschiderea primului magazin”,…

- Vouchere de vacanța pentru angajații din privat: Legea, adoptata tacit la Senat. Reguli pentru cei cu mai multe locuri de munca Senatul a adoptat tacit proiectul de lege care prevede acordarea de vouchere de vacanța in valoare de 1.450 de lei pe an și salariaților din sectorul privat. Forul decizional…

- Restaurantele din Campia Turzii sunt in cautare de angajați, in special acum ca ne apropiem de vara și deschiderea teraselor. La Restaurant Gossner de pe strada Garii, se cauta bucatar și ajutor de bucatar. Informații: 0757 425 991 Restaurantul Milexim, de pe strada Laminoriștilor, angajeaza ospatar,…