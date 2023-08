Mai multi tineri din Bucuresti au jefuit masina unei femei dintr-o benzinarie! Fapta, comisa in timpul incheierii unei amiabile

Stiri pe aceeasi tema

- La data de 2 august 2023, politistii Direcției Generale de Politie a Municipiului București – Serviciul de Investigații Criminale Sector 5 au pus in executare 5 mandate de percheziție domiciliara, in Municipiul București și județul Ilfov, intr-un dosar penal privind savarșirea infracțiunilor de punerea…

- Zece suporteri dinamovisti sunt cercetati pentru incendierea scaunelor de pe stadionul Ghencea, la meciul de fotbal cu CSA Steaua, potrivit unor surse judiciare. „La data de 19 iulie, politistii Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti – Serviciul Grupuri Infractionale Violente au pus…

- Polițiștii din Capitala au pus in mișcare 9 mandate de aducere pentru ultrașii de la CSA Steaua și Dinamo. Aceștia s-au batut in fața unei sali de jocuri din Sectorul 4.”La data de 28 iunie 2023, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Serviciul Grupuri Infracționale Violente…

- Aceștia se dadeau drept medici straini și profitau de oamenii naivi, care acceptau sa le dea bani doar pentru a-și ajuta rudele implicate in așa-zise accidente in afara țarii. Falșii medici au fost prinși in flagrant. Vorbim despre un roman și doi bulgari. ”La data de 1 iunie 2023, polițiștii Direcției…

- Polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice Sector 1 vor executa pe data de 23 mai 2023 un total de 58 de mandate de aducere (55 in București și 3 in județul Ilfov), intr-un dosar de inșelaciune, uz de fals și fals…

- Audieri masive in București, intr-un caz de inșelaciune, uz de fals și fals in declarații. Zeci de mamici sunt banuite ca au incasat ilegal indemnizații de creștere a copilului.Marți, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice…

- Polițiștii din București au efectuat percheziții in Ilfov și Calarași, la doua persoane care furau din biserici. Un barbat de 25 de ani a patruns Capela Sfanta Elisabeta Cotroceni, acolo de unde a furat moaștele Sfantului Ioan Gura de Aur, arata surse judiciare. Barbatul este cercetat și pentru alte…